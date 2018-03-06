Разведка США заявила о риске волнений и досрочных выборов в Украине

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Ситуация в Украине чревата волнениями и досрочными выборами, и это может изменить прозападную ориентацию страны под влиянием России, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

"Украина по-прежнему рискует внутренними волнениями, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева. Эти факторы угрожают нарождающемуся восстановлению экономики Украины и потенциально ведут к изменениям в ее внешней политике, которые могут и дальше раздувать напряженность между Россией и Западом", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу США.

"Народное недовольство темпом реформ и снижением уровня жизни, мнение об ухудшении коррупции и политическая поляризация перед запланированными на 2019 год президентскими и парламентскими выборами могут вызвать досрочные выборы. Лидеры оппозиции будут пытаться воспользоваться народным недовольством, чтобы ослабить президента Петра Порошенко и правящую коалицию перед выборами 2019 года", — говорится в показаниях.

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Коутс также считает, что конфликт на востоке Украине будет находиться "в застое, с меняющимся уровнем насилия", причем крупное наступление той или иной стороны он считает маловероятным. При этом директор нацразведки США вновь обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины, в то время как Москва заявляет, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и заинтересована в его урегулировании.

В минувшую субботу полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех отпустили. Омбудсмен Украины призвала скорее расследовать демонтаж палаточного городка у Рады.