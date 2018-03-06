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    Экс-министр обвинил ЕС и США во вмешательстве в политику Украины

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    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (766)

    (обновлено: )507170
    В ответ на вопрос, были ли признаки вмешательства в события в Украине в 2014 году со стороны представителей ЕС и США, Леонид Кожара ответил "с уверенностью", что "такие признаки были".
    Леонид Кожара в суде, 6 марта 2018
    hromadske.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара обвинил Европейский союз и США во вмешательстве во внутреннюю политику Украины в 2014 году.

    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Март 2018. Цели Януковича

    Соответствующее заявление он сделал во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

    "Я хочу с уверенность сказать, что были такие признаки", — заявил Кожара в ответ на вопрос, были ли признаки вмешательства в события в Украине в 2014 году со стороны представителей ЕС и США.

    По его словам, это касается "навязывания сценария" и "недопущения применения руководством страны мер по обеспечению безопасности демократического процесса в центре Киева". При этом Кожара заявил, что готов назвать имена конкретных политиков только в режиме закрытого заседания.

    Суд оказал защите в проведении дальнейшего допроса экс-главы МИД в закрытом режиме, поэтому Кожара не назвал фамилии политиков, которые, по его мнению, влияли на ситуацию в Украине в 2014 году.

    Суд в Киеве во вторник начал допрос свидетелей защиты по делу против Януковича о госизмене.

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