Экс-министр обвинил ЕС и США во вмешательстве в политику Украины

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара обвинил Европейский союз и США во вмешательстве во внутреннюю политику Украины в 2014 году.

Соответствующее заявление он сделал во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

"Я хочу с уверенность сказать, что были такие признаки", — заявил Кожара в ответ на вопрос, были ли признаки вмешательства в события в Украине в 2014 году со стороны представителей ЕС и США.

По его словам, это касается "навязывания сценария" и "недопущения применения руководством страны мер по обеспечению безопасности демократического процесса в центре Киева". При этом Кожара заявил, что готов назвать имена конкретных политиков только в режиме закрытого заседания.

Суд оказал защите в проведении дальнейшего допроса экс-главы МИД в закрытом режиме, поэтому Кожара не назвал фамилии политиков, которые, по его мнению, влияли на ситуацию в Украине в 2014 году.

Суд в Киеве во вторник начал допрос свидетелей защиты по делу против Януковича о госизмене.