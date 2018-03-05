ЕС продлил санкции против Януковича и окружения, двое выбыли из списка

КИЕВ, 5 мар – РИА Новости Украина. Евросоюз в понедельник продлил на год действие санкций, введенных против экс-президента Украины Виктора Януковича и представителей его окружения, при этом двое выбыли из санкционного списка, сообщил Совет ЕС и источник в Евросоюзе.

"Пятого марта 2018 года совет продлил до 6 марта 2019 года заморозку активов 13 человек, считающихся ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств и за злоупотребление полномочиями, которое привело к потере украинских государственных средств", — говорится в сообщении Совета ЕС.

При этом в заявлении отмечается, что "ограничительные меры против двух лиц не были продлены".

Совет ЕС не уточнил, кто выбыл из санкционного списка. При этом источник в ЕС сообщил РИА Новости, что "(экс-президент Украины) Янукович по-прежнему числится в списке".

Обновленная информация будет опубликована в Официальном журнале ЕС во вторник.

Евросоюз 5 марта 2014 года ввел санкции в отношении ряда граждан Украины, среди которых оказались Янукович и члены его семьи. Они попали в санкционный список как "лица, в отношении которых на Украине ведется расследование в связи с участием в преступлениях, связанных с хищением украинских государственных средств и их незаконным выводом".

Семья Януковичей обжаловала санкции в суде, и в 2015 году Совет ЕС изменил основания для сохранения в списке фамилий фигурантов. Большинство из них были оставлены в списке как лица, "в отношении которых ведется уголовное преследование", с указанием мотивов этого преследования.