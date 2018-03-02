Когда "придет время". Янукович не исключил встречу с Путиным

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что не исключает, что попросит президента РФ Владимира Путина о встрече, когда "придет время и возможность, и необходимость".

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"Конечно, у нас есть связь. Я не говорю, что мы ногой двери открываем. У нас есть связь, когда нужно проконсультироваться и советоваться — мы советуемся. Но президент России — очень занятый человек, и я не претендую на то, чтобы лично с ним встречаться. Вопросы должны быть вначале подготовлены. И тогда, когда придет время и возможность, и необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу", — сказал Янукович в пятницу на пресс-конфренции.

Ранее Янукович отказался рассказывать, кто платит за его личную охрану в РФ, пояснил, что в России находится в гостях.