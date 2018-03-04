ГПУ завела дело на адвокатов Януковича

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. ГПУ завела дело на адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича, говорится в ответе ГПУ на обращение народного депутата Мустафы Найема.

ГПУ открыла уголовное дело из-за препятствования государственному адвокату Ивану Ангелину, написал нардеп на своей странице в facebook и обнародовал ответ ГПУ на его запрос.

По словам депутата, некоторое время назад он публиковал историю о том, как двое защитников Януковича — Ольга Просянюк и Александр Горошинский — пытались лишить единственного источника дохода семью переселенцев из Горловки. Так как глава этой семьи — адвокат Ангелин, нарушил планы Януковича пожаловаться в ЕСПЧ.

Как считает Найем, после его публикации адвокаты усилили давление на коллегу. Их действия он расценивает как бандитизм. И это стало поводом для обращения Найема в Генпрокуратуру.

Как сообщалось ранее, Оболонский районный суд Киева в четверг отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в повторном допросе в качестве свидетеля Петра Порошенко по делу о госизмене.