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    Общество

    ГПУ завела дело на адвокатов Януковича

    (обновлено: )22407
    Как сообщил Мустафа Найем, ГПУ открыла уголовное дело на адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича из-за препятствования государственному адвокату Ивану Ангелину.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. ГПУ завела дело на адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича, говорится в ответе ГПУ на обращение народного депутата Мустафы Найема.

    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Март 2018. Цели Януковича

    ГПУ открыла уголовное дело из-за препятствования государственному адвокату Ивану Ангелину, написал нардеп на своей странице в facebook и обнародовал ответ ГПУ на его запрос.

    По словам депутата, некоторое время назад он публиковал историю о том, как двое защитников Януковича — Ольга Просянюк и Александр Горошинский — пытались лишить единственного источника дохода семью переселенцев из Горловки. Так как глава этой семьи — адвокат Ангелин, нарушил планы Януковича пожаловаться в ЕСПЧ.

    Как считает Найем, после его публикации адвокаты усилили давление на коллегу. Их действия он расценивает как бандитизм. И это стало поводом для обращения Найема в Генпрокуратуру. 

    Как сообщалось ранее, Оболонский районный суд Киева в четверг отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в повторном допросе в качестве свидетеля Петра Порошенко по делу о госизмене.

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