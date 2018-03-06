В США ждут в 2018 российских кибератак против Украины

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс утверждает, что Россия собирается вести кибератаки против правительства Украины и НАТО в 2018 году.

"Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять более открытые и более явные кибероперации на протяжении предстоящего года, скорее всего она будет использовать новый потенциал против Украины", — говорится в письменных показаниях Коутса конгрессу.

"Российское правительство, вероятно, будет расширять круг операций, которые оно уже ведет, включая нарушение работы украинских энергосетей, операции по влиянию в стиле "взломай и дай утечку", DoS-атаки, а также операции под ложным флагом (операции от чужого имени)", — заявил глава американской разведки.

"В предстоящем году российская разведка и службы безопасности продолжат испытывать на прочность критическую инфраструктуру США и наших союзников, их целью будут также США, НАТО и союзники, от которых они надеются получить сведения о политике США", — заявил Коутс.

США обвиняли Россию в кибератаках и вмешательстве в выборы, Москва это опровергала. США также обвинили Россию в распространении компьютерного вируса NotPetya, от которого пострадали ряд стран, преимущественно Украина и Россия. Москва эти обвинения также опровергла.