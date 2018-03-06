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    Экономика

    Климкин задался вопросом: почему между США и Украиной нет ЗСТ?

    (обновлено: )57312
    Министр иностранных дел Украины отметил, что вопрос зоны свободной торговли с Соединенными Штатами будет "подробно обсуждаться в рамках комиссии по стратегическому партнерству".
    Павел Климкин. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Украина будет добиваться введения зоны свободной торговли с США, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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    Сайт Президента Украины
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    На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни Климкина спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали. Глава МИД Украины отметил, что в мире вопрос о таком намерении США активно обсуждается, передает УНИАН.

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    "Для нас это не сюрприз, поскольку мы понимаем, что администрация Соединенных Штатов изучала этот вопрос достаточно долгое время. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией и ведем его в контексте украинского экспорта", — заявил Климкин.

    "Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас у нас она есть с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами?.. И это один из вопросов, который мы будем стараться очень подробно обсуждать в рамках нашей комиссии по стратегическому партнерству, причем и на уровне подгрупп, и на политическом уровне" — отметил глава украинского МИДа.

    "Будущее ЗСТ — это для меня реально путь вперед", — добавил он.

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    Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с США по поводу пошлин на сталь. 

    Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

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