Twitter закрыл 200 аккаунтов в связи с "российским расследованием" в США

КИЕВ, 29 сен – РИА Новости Украина. Компания Twitter сообщила, что закрыла около 100 аккаунтов в своей социальной сети в связи с расследованием так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году.

Как отмечается в заявлении компании, была проведена проверка примерно 450 аккаунтов, которые ранее компания Facebook упомянула в своем исследовании, и выяснилось, что 22 из них связаны с аккаунтами в Twitter. Эти 22 аккаунта была заблокированы за "нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам".

"Кроме того, через эти аккаунты мы обнаружили еще 179 аккаунтов, имеющих отношение или связанных (с ними), и приняли к ним меры за нарушение наших правил", — говорится в сообщении.

По данным компании, ни один из аккаунтов не был зарегистрирован в Twitter как рекламный. Расследование по этому делу продолжается.

Соцсеть Facebook ранее заявила, что в ходе президентской предвыборной кампании в США российские боты покупали рекламу в этой социальной сети, чтобы оказать влияние на исход гонки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а Песков называл их "абсолютно голословными".