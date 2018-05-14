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    Россия

    Путин приедет на открытие Крымского моста - Кремль

    (обновлено: )630141
    Администрация президента России сообщила, что 15 мая Путин прибудет на торжественное открытие моста через Керченский пролив. Мост длиной в 19 километров соединил Крым и Краснодарский край РФ.
    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественном открытии строителями моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Кремля.

    Строительство Керченского моста
    krymr.com
    Похож на мост: новые фото строительства в Керченском проливе

    Напомним, в марте президент РФ уже осматривал готовый участок автодорожной части Крымского моста. Тогда Путин приехал на автобусе со стороны Краснодарского края на самый большой пролет моста — арочный — единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

    "15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — говорится в сообщении.

    Автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". А накануне, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.

    "Колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи", — отметили в инфоцентре.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, в длину достигает 19 километров. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов в конце 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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