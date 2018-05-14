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    Подъезды к Крымскому мосту будут открыты одновременно с ним

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    Автоподход протяженностью более восьми километров со стороны Керчи полностью готов, он будет запущен синхронно с мостом через Керченский пролив. Открытие намечено на май 2018 года.
    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Автоподход протяженностью более восьми километров со стороны Керчи к мосту через Керченский пролив полностью готовы, открытие движения на нем будет синхронизировано с запуском движения по мосту, сообщили РИА Новости в госкомитете дорожного хозяйства республики Крым.

    Включение подсветки на Крымском мосту
    Видео Крымский Мост
    Крымский мост подсветили синим цветом

    В воскресенье в Керчи было запущено движение на новом путепроводе, который построен над автоподходом к мосту, чтобы обеспечить транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города без пересечения автоподхода.

    "Сам автоподход в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 км) полностью готов. Открытие движения на нем произойдет одновременно с открытием движения на Крымском мосту", — сказали в пресс-службе.

    Открытие дополнительных путепроводов и развязок в районе автоподходов более не планируется, так как все проектные решения уже выполнены, сообщили в комитете. Всего при строительстве было построено три путепровода через автоподход, а также пять локальных очистных сооружений. Сам автоподход, который соединит Крымский мост и строящуюся трассу "Таврида" уже обустроен барьерным ограждением, разметкой, освещением, шумозащитными экранами и дорожными знаками. В эти дни на обочинах автоподхода высевается трава.

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    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край России, в длину составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

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