Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Пока в России завершают строительство стратегического (прежде всего, в экономическом смысле) объекта региональной инфраструктуры, Киев строит планы противодействия "российской агрессии" в Крыму. Понятно, что жителям полуострова эти прожекты ничего хорошего не обещают, но люди для украинской революции не в счет.

Кажется, что 19-километровый мост в Керченском проливе стал символом всех государственных неудач для Украины. За каждой опорой таится зрада, ведь в строительстве российского объекта участвуют 12 компаний из Евросоюза.

Киевские политики, генералы, нацрадикалы и даже некоторые украинские журналисты будто соревнуются в злокозненности – они мечтают атаковать Крымский мост ракетами, взорвать его опоры с применением сухогруза или подводных диверсионных групп (как вариант – камикадзе на автомобиле с пластидом), или хотя бы переписать всех проезжающих (для отмщения) и разместить на мосту баннер "Смерть России". Причем качественный уровень ума и фантазии украинских генштабистов и выпускника ГИТИСа телеведущего Матвея Ганапольского практически совпадают.

В реальном мире российские пограничники ужесточили борьбу с пиратством в Азовском море и пообещали жестко пресекать акции украинских националистов на Крымском мосту.

Прикрытие с воздуха

Мост – сложное инженерное сооружение, он имеет не меньшее значение, чем Транссибирская магистраль, атомная электростанция или стратегическая военная база. Поэтому объект получит эшелонированную систему безопасности.

На дальних подступах в воздушном пространстве Крымский мост прикроют два полка, оснащенных зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф". Как известно, С-400 защищает свои объекты куполом радиусом до 400 километров. Под этим куполом "Триумф" способен сопровождать одновременно до 300 целей, и сбивать их на высотах от 5 метров до 30 километров. Время подготовки к ракетному пуску – 8 секунд.

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С-400 способен увидеть цели на удалении до 600 километров (от Керчи до Киева – 700 км), однако радиолокационную разведку здесь обеспечивают также радиотехнический полк, загоризонтная РЛС "Подсолнух" и РЛС СПРН "Воронеж".

В ближней зоне ПВО (в радиусе 20 километров) Крымский мост надежно подстрахуют зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" (и пусть никого не смущает недавнее попадание израильской ракеты в одиночный неработающий ЗРПК сирийской армии). Станция обнаружения "Панциря" позволяет автоматически сопровождать до 20 целей одновременно на высотах от нуля до 15 километров, и невидимых объектов для этого комплекса не существует в принципе. То есть вдали или вблизи Крымского моста незаметно муха не пролетит, не говоря уже о самолетах, ракетах или беспилотниках.

Морские рубежи

Объект находится в зоне ответственности Черноморского флота России. Поэтому надводные корабли, подводные лодки, истребительная и противолодочная авиация ЧФ в режимах боевого дежурства и постоянной боеготовности будут защищать Крымский мост с моря (на сотни километров южнее и севернее).

Корабельный состав Черноморского флота в последние годы регулярно пополняется (только в 2017-м получил три новые подводные лодки, и теперь их шесть), онспособен решать широкий круг задач с применением современнейших ракетных комплексов "Калибр" (над водой и под водой) и береговых "Бастионов".

Пограничная служба ФСБ России также готова встретить задумавших недоброе людей на дальних подступах к стратегическому объекту. И Госпогранслужба Украины официально признает: "Керченский пролив фактически полностью контролируется Российской Федерацией".

В ближней зоне безопасности Крымский мост будет охранять новое мощное соединение – морская бригада Росгвардии, укомплектованная и оснащенная всем необходимым оружием, надводными и подводными техническими (противодиверсионными) средствами, включая береговые посты наблюдения и охранные комплексы.

Здесь будут круглосуточно дежурить боевые пловцы со специальным вооружением, эхолотами, надводными и подводными плавсредствами. К примеру, противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок" оснащены морскими тумбовыми пулеметными установками (пулеметы КПВТ калибра 14,5 мм), малогабаритнымы гранатометными комплексами и ручными противодиверсионными гранатометами (способными истребить под водой все живое в радиусе 400 метров от катера), переносными зенитными ракетными комплексами "Игла-1".

На борту "Грачонка" также присутствуют: автоматизированный комплекс связи, навигационная радиолокационная станция МР-231 "Пал", многофункциональный оптико-электронный телевизионный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки, гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", телеуправляемый подводный аппарат ТНПА "Фалкон" с рабочей глубиной до 300 метров, комплекс "Кальмар" (для исследования поверхности дна на глубине до 200 метров), а также водолазный комплекс с барокамерой (СВК), предназначенный для обеспечения водолазных спусков.

Впрочем, до применения оружия на поражение должны сработать более гуманные технические средства. Редкий диверсант сможет оказаться вблизи Крымского моста, но если отчаянный боевой пловец (или заблудившийся дайвер) все же приблизится к охраняемому объекту на дистанцию нескольких сотен метров, ему не избежать встречи с системой активной гидролокации. Нарушитель будет немедленно задержан, а при необходимости – нейтрализован дистанционно одним нажатием кнопки на пульте управления. Подобные гидроакустические системы используют многие страны для охраны важных объектов ВМФ или гражданских предприятий. В Соединенных Штатах нечто подобное называется "Бистатической-моностатической гидроакустической заградительной системой" и давно используется для противодиверсионной защиты военно-морских баз.

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Еще на стадии строительства Крымского моста были установлены специальные инженерные заграждения и более 120 видеокамер круглосуточного наблюдения. Контроль грузов осуществляется мобильными инспекционно-досмотровыми комплексами. Электромагнитная паутина со временем окутает объект еще плотнее. Так что относительно уничтожения Крымского моста Киев может строить лишь иллюзии, которые будут разрушены реальностью.

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