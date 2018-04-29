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    Крымский мост подсветили синим цветом

    (обновлено: )469130
    Проектом строительства Крымского моста предусмотрена статичная светоцветовая картина: автодорожная, железнодорожная арки и опоры моста будут светиться цветами флага России.
    Видео Крымский Мост

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Строители провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки моста в Крым, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

    Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым. В полном объеме и в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.

    Смотрите также: Крымский мост почти готов

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