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    Завершено строительство автодорожной части Крымского моста

    (обновлено: )16030
    Заказчик отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life

    КИЕВ, 9 мая – РИА Новости Украина. Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста – строительство автодорожной части, сообщил заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора.

    Заказчик отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life
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    "Компания "Стройгазмонтаж" завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — в части автодорожной составляющей. Объект капитального строительства предъявлен приемочной комиссии из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора", — говорится в сообщении.

    Согласно итоговому акту, предъявленная к приемке автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу эксплуатации и принята заказчиком.

    "Компания "Стройгазмонтаж" выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока — вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая", — отметил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

    По его словам, сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту, чтобы пустить движение во второй половине мая.

    За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автодороге.

    Одновременно "Стройгазмонтаж" продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.

    Строительство моста ведётся с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно открыться в 2018 году, поездов — в 2019. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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