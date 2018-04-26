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    Фотоленты

    Автодорожная часть Крымского моста прошла проверку на прочность

    (обновлено: )55080
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    most.life
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    facebook.com/obschestvo.rianovosti
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    facebook.com/obschestvo.rianovosti
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    facebook.com/obschestvo.rianovosti
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    facebook.com/obschestvo.rianovosti
    Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания
    facebook.com/obschestvo.rianovosti

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    Специалисты выполнили приемочные обследования, статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста.

    Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией. Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

    Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство автомобильных подходов к мосту в Крым

    Специалисты разработали комплексную программу испытаний, в рамках которой на первом этапе инструментально обследовали ключевые несущие конструкции – опоры и пролеты. Затем были проведены расчеты для определения напряженно-деформированного состояния конструкций (в таком состоянии находится любая инженерная конструкция, так как на нее влияет комплекс внешних факторов: земное притяжение, температура воздуха, атмосферное давление, ветер, влажность и так далее).

    На следующем этапе специалисты перешли к статическим и динамическим испытаниям. Им подверглись полностью готовые сегменты моста на трех участках: два участка с типовыми балочными пролетами (сталежелезобетонными между опорами № 211 – 215 и металлическими между опорами № 215 – 219), и третий – автодорожная арка Крымского моста.

    Для проведения испытаний инженеры установили на пролетах многочисленные датчики, которые фиксировали в реальном времени реакцию конструкций на нагрузки. Затем участки моста «нагружали» восемью гружеными самосвалами полной массой каждый в 35 тонн. Грузовики перемещались по пролетам по различным схемам-сценариям, моделируя разные типы и направления нагрузки.

    Результаты испытаний подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста.

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