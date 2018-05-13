В Крым едет делегация из Франции

Украинское фото Копатько: украинцы боятся войны, следят за Крымом и уже меньше винят РФ Крым с официальным визитом посетит французская делегация, в рамках визита запланировано подписание побратимского соглашения с крымским курортным городом Евпатория, сообщил РИА Новости член комитета по делам национальностей, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Визит продлится с 14 по 16 мая.

"В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория", — сказал Бальбек.

Кроме того, по его словам, гости из Франции посадят в Евпатории дерево дружбы между городами побратимами.

Напомним, ранее украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова.