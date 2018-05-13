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    В Крым едет делегация из Франции

    (обновлено: )21150
    В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян, в рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория, сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
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    КИЕВ, 13 мая – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крым с официальным визитом посетит французская делегация, в рамках визита запланировано подписание побратимского соглашения с крымским курортным городом Евпатория, сообщил РИА Новости член комитета по делам национальностей, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

    Визит продлится с 14 по 16 мая.

    "В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория", — сказал Бальбек.

    Кроме того, по его словам, гости из Франции посадят в Евпатории дерево дружбы между городами побратимами.

    Напомним, ранее украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова.

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