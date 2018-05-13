В Крым едет делегация из Франции

РИА Новости член комитета по делам национальностей, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Визит продлится с 14 по 16 мая.
"В Крым прибывает делегация французского муниципалитета Мариньян. В рамках визита запланировано подписание соглашения о межмуниципальном сотрудничестве с городом Евпатория", — сказал Бальбек.
Кроме того, по его словам, гости из Франции посадят в Евпатории дерево дружбы между городами побратимами.
Напомним, ранее украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова.