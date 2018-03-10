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В среду 18 мая в Киеве пройдет вечер-реквием в Оперном театре, а затем на Майдане Независимости будет митинг солидарности с крымскими татарами. Подробности о запланированных мероприятиях сообщили Айдер Муждабаев Юлия Каздобина.