В среду 18 мая в Киеве пройдет вечер-реквием в Оперном театре, а затем на Майдане Независимости будет митинг солидарности с крымскими татарами. Подробности о запланированных мероприятиях сообщили Айдер Муждабаев Юлия Каздобина.
При этом в ведомстве отметили, что вопрос погашения долгов телеканала был инициирован министром информационной политики Юрием Стецем еще в марте, тогда Арсений Яценюк поручил правительству проработать вопрос выделения средств телеканалу.
В результате переговоров между силовиками и активистами обе стороны отошли от электроопор. Затем силовики смогли обеспечить ремонтные работы по заземлению ЛЭП. По последней информации, после этого неизвестные взорвали поврежденные опоры.
Крымский народ заслуживает беспрепятственного доступа к многообразию СМИ. Мы призываем к немедленному восстановлению прав на вещание ATR, говорится в заявлении официального представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Как заявила генеральный директор телеканала Эльзара Ислямова, телеканал четыре раза подавал необходимый пакет документов в Роскомнадзор, начиная с октября прошлого года, однако все время получал отказ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".