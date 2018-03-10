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    ATR (телекомпания)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Флаг крымских татар
    Каздобина: крымские татары – это коренной народ Крыма, коренной народ Украины
    12:38 18.05.2016
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    В среду 18 мая в Киеве пройдет вечер-реквием в Оперном театре, а затем на Майдане Независимости будет митинг солидарности с крымскими татарами. Подробности о запланированных мероприятиях сообщили Айдер Муждабаев Юлия Каздобина.
    Канал ATR. Архивное фото
    Кабмин выделит $197 млн на погашение долгов крымско-татарского ATR
    22:58 22.04.2016
    372
    При этом в ведомстве отметили, что вопрос погашения долгов телеканала был инициирован министром информационной политики Юрием Стецем еще в марте, тогда Арсений Яценюк поручил правительству проработать вопрос выделения средств телеканалу.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    На журналистку ATR не оказывали физического воздействия - МВД
    19:29 22.11.2015
    239Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации, журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова отказалась давать показания полиции, а медработники заключили отсутствие у нее телесных повреждений.
    Конфликт силовиков и активистов в Чаплинке. Видео
    Столкновения вооруженных силовиков и активистов в Чаплинке 
    01:38 22.11.2015
    1891Энергоблокада: Крым без электричества
    В результате переговоров между силовиками и активистами обе стороны отошли от электроопор. Затем силовики смогли обеспечить ремонтные работы по заземлению ЛЭП. По последней информации, после этого неизвестные взорвали поврежденные опоры.
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    Силовики утверждают, что журналистка ATR "упала сама"
    23:33 21.11.2015
    174Энергоблокада: Крым без электричества
    Ранее в СМИ сообщалось, что во время конфликта, возникшего в субботу на административной границе с Крымом, силовики ударили корреспондента ATR Гульсум Халилову.
    В Крыму прекратил вещание канал ATR
    ЕС призывает разрешить вещание крымскотатарского телеканала ATR в Крыму
    00:28 02.04.2015
    410Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Крымский народ заслуживает беспрепятственного доступа к многообразию СМИ. Мы призываем к немедленному восстановлению прав на вещание ATR, говорится в заявлении официального представителя главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
    В Крыму прекратил вещание канал ATR
    Порошенко поручил создать условия для вещания в Украине телеканала АТR
    16:34 01.04.2015
    261
    Глава государства дал поручение Министерству информационной политики для обеспечения работы крымско-татарского канала на территории Украины.
    В Крыму прекратил вещание канал ATR
    В Крыму прекратил вещание канал ATR 
    16:18 01.04.2015
    370
    Первого апреля в Крыму телеканал АТR прекратил вещание. Владелец медиахолдинга АТR Ленур Ислямов сообщил, что переезжать на материковую Украину канал не будет.
    Вице-премьер-министр - министр культуры Украины Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Телеканалу ATR надо дать возможность вещать в Украине - Кириленко
    10:34 01.04.2015
    87Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Крымскотатарский телеканал ATR работал ранее в Крыму на основании лицензии, выданной официальными органами Украины. После присоединения к РФ Крыма канал не получил лицензию в России.
    Крымские татары. Архивное фото
    В Крыму прекратили вещание два крымскотатарских телеканала
    01:40 01.04.2015
    233Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Как заявила генеральный директор телеканала Эльзара Ислямова, телеканал четыре раза подавал необходимый пакет документов в Роскомнадзор, начиная с октября прошлого года, однако все время получал отказ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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