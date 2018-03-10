Заместитель гендиректора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев в эфире «ГС» сказал, что любое выражение лояльности к Украине в Крыму уголовно наказуемо, поэтому День независимости на полуострове будут отмечать дома.
В среду 18 мая в Киеве пройдет вечер-реквием в Оперном театре, а затем на Майдане Независимости будет митинг солидарности с крымскими татарами. Подробности о запланированных мероприятиях сообщили Айдер Муждабаев Юлия Каздобина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".