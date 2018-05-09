Волкер раскрыл перспективы возвращения Крыма Украине

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер считает, что Российская Федерация может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость Эстонии, Латвии и Литве, несмотря на то, что они были союзными республиками в течение длительного времени.

По его мнению, россияне будут говорить одни вещи о перспективах возвращения полуострова, а Запад — другие. "Но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", — заметил он.

Спецпредставитель США признал, что проблема Крыма достаточно сложная, однако он смотрит "с большим воодушевлением" на предшественников, проводивших политику непризнания "аннексии" балтийских государств, передает "Укринформ".

Волкер добавил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крымский полуостров Украине. По его словам, "крымский" пакет санкций против Москвы был четким месседжем: "Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим".

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Эстония, Латвия и Литва стали союзными республиками в 1940 году после смены правительств и прихода к власти просоветских сил. Ряд стран Запада на протяжении десятилетий отказывались признавать законным присоединение их к СССР. После его распада власти трех независимых прибалтийских стран официально стали характеризовать советский период как "оккупацию".