"Мифический" Крымский мост: когда пуск?

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Иван Мостовщиков, для РИА Новости Украина

Крымский мост, в существование которого никак не могут поверить украинские националисты, вот-вот запустят. Когда проект только начинался, на "патриотических" украинских ресурсах, в блогах уверенно утверждали: построить такой мост невозможно. Сложные грунты, сильное течение, забить сваи невозможно, в РФ нет оборудования…

Украинские эксперты ссылались даже на неизбежные "авралы" и "пьянство" (вероятно, неизбежные спутники российсого строительства). В общем: мосту не бывать, убеждали украинцев.

И невозможное возможно

Строители придерживаются иного мнения. В феврале 2014 года российская государственная компания "Автодор" учредила ОАО "Транспортный переход через Керченский пролив", которое провело предварительные инженерные изыскания, историко-археологическое обследование территории, обследование местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и воинских захоронений.

В июне 2014 года по итогам работы Экспертного совета и Межведомственной рабочей группы, рассмотревших более 70 вариантов транспортного перехода, было одобрено строительство моста в Крым в створе косы Тузла. Генподрядчиком в январе 2015 года выбрано ООО "Стройгазмонтаж". Генподрядчик подписал контракт на выполнение проектных работ с ЗАО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" — одной из ведущих организаций в России по проектированию мостов и транспортных сооружений.

В феврале 2016 года Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту возведения Крымского моста. Вскоре в воду погрузили первые сваи. Строительство началось.

most.life Крымский мост. Карта проекта

Когда мост строили, граждане Украины не имели возможности следить за процессом, так сказать, в прямом эфире: трансляция российских телеканалов в Украине запрещена. Но украинская власть подозревает не без оснований, что информация из России все же доходит каким-то образом до берегов Днепра. И потому различные общественно активные деятели продолжали заверять украинцев: русские все врут про мост, на самом деле его и не строят, а если (вдруг) все-таки построят — так он обрушится немедленно. Ну, или через несколько месяцев.

Что ж, скоро эти утверждения можно будет проверить на практике (а практика, как известно, критерий истины). По мосту уже прошли первые автомобили.

Испытания подтвердили надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию, сообщает "Керчь-инфо".

А что происходит сейчас? На объекте готовятся встретить День Победы, привезли полевые кухни, но работы ведутся без выходных, по 24 часа в сутки, сообщает блогер Игорь Корсаков, подробно освещающий ход реализации проекта.

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Когда пуск?

В СМИ было много сообщений о том, что намеченное будто бы на 9 мая торжественное открытие моста переносится (националисты в Украине и либералы в РФ ликуют)… Однако на странице инфоцентра Крымского моста в Facebook сообщается, что открытие 9 мая никогда не планировалось.

Действительно, ранее представители компании-генподрядчика сообщали, что готовы будут сдать автомобильную часть моста "после 9 мая".

Но когда же открытие? Тут же, на странице инфоцентра в соцсети читателям предлагают сделать ставки: когда мост откроют для легковых автомобилей, когда для грузовых, когда — для пассажирских и грузовых поездов.

Впрочем, комментаторы не исключают, что торжественное (пусть и символическое) открытие может состояться раньше, чем все предполагают. Посмотрим!

А пока о временных ориентирах сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию заместителя генерального директора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонида Рыженькина: движение транспорта по автодорожной части Крымского моста должно открыться во второй половине мая этого года.

most.life Автодорожная часть крымского моста прошла приемочные испытания

Крымский мост и "больные фантазии"

В связи с невозможностью и дальше отрицать факт наличия почти готового уже Крымского моста в природе, постепенно меняется тон заявлений с украинской стороны. Глава мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что из-за незаконного, по его словам, строительства моста Украина несет убытки, и потому его ведомство совместно с минюстом готовит международные иски. Он также выразил надежду на то, что Крымский мост когда-то "будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью".

Это заявление вызвало живой отклик в блогосфере. "Крымский мост удивительное сооружение… постоянно возбуждает украинских чиновников, украинскую власть", — с сарказмом отметил в своем блоге доктор политических наук Александр Семченко. По его словам, сама украинская власть повинна в многомиллиардном ущербе — и за это нужно отвечать.

Раз мост все-таки есть, то его нужно передать Украине в качестве компенсации за "оккупацию" Крыма. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады и глава "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефат Чубаров.

А работающий на Украине журналист Матвей Ганапольский поблагодарил Россию за строительство моста и заявил, что украинцы будут им пользоваться после того, как "Крым снова станет украинским".

В ответ депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik определил подобную риторику как "очередные больные фантазии".

Ранее лидер Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский анонсировал акцию на мосту через Керченский пролив. В частности, националисты заявили о желании разместить там баннер о принадлежности Крыма Украине и другие лозунги.

В ответ член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что любые акции украинских националистов на Крымском мосту будут рассматриваться как незаконное вторжение на территорию России и будут жестко пресекаться.