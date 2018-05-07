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    Общество

    Минобразования ввело новшества для абитуриентов из Крыма и Донбасса

    (обновлено: )11702
    В 2018 году образовательные центры для абитуриентов "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 4 июня по 28 сентября. Для желающих стать медиком прием документов будет длиться до 20 июля.
    Список абитуриентов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса в приказах о зачислении в заведения высшего образования будут зашифрованы, говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Решение о зашифровке желающих поступить в украинский вуз принято в целях безопасности.

    В 2018 году образовательные центры для абитуриентов "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 4 июня по 28 сентября. Для поступающих на бюджетное отделение на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления, прием документов проводится до 20 июля, вступительные экзамены — до 23 июля (для жителей Донбасса — до 26 июля), зачисление — до 12:00 26 июля (для поступающих из Донбасса — до 7 августа).

    Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут подать документы по упрощенной процедуре, не предъявляя аттестат. Для этого они должны подать заявление, заполнить образовательную декларацию и сдать на базе центров экзамены по украинскому языку и истории Украины, а также один профильный вступительный экзамен.

    Установлена квота в 20 процентов для абитуриентов из Крыма. Кроме того, лица, имеющие статус перемещенного лица, при поступлении на бюджет будут иметь социальную стипендию, а также бесплатные учебники и доступ к интернету.

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