Минобразования ввело новшества для абитуриентов из Крыма и Донбасса

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Фамилии абитуриентов из Крыма и Донбасса в приказах о зачислении в заведения высшего образования будут зашифрованы, говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

Решение о зашифровке желающих поступить в украинский вуз принято в целях безопасности.

В 2018 году образовательные центры для абитуриентов "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" будут работать с 4 июня по 28 сентября. Для поступающих на бюджетное отделение на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления, прием документов проводится до 20 июля, вступительные экзамены — до 23 июля (для жителей Донбасса — до 26 июля), зачисление — до 12:00 26 июля (для поступающих из Донбасса — до 7 августа).

Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут подать документы по упрощенной процедуре, не предъявляя аттестат. Для этого они должны подать заявление, заполнить образовательную декларацию и сдать на базе центров экзамены по украинскому языку и истории Украины, а также один профильный вступительный экзамен.

Установлена квота в 20 процентов для абитуриентов из Крыма. Кроме того, лица, имеющие статус перемещенного лица, при поступлении на бюджет будут иметь социальную стипендию, а также бесплатные учебники и доступ к интернету.