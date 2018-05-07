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    Политика

    МИД Украины направил Норвегии ноту из-за карты страны без Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (286)

    19812
    По словам генерального директора норвежской компании, напечатавшей карту Украины без Крыма, производители должны поступать так, как говорят клиенты, одна версия карты сделана для Украины, другая для России.
    Продукция компании L. A. Larsen
    glavred

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Украина просит повлиять Норвегию на местного производителя головоломок L. A. Larsen, которая во Флеккефьорде выпускает серию паззлов, среди которой есть карта, в которой Крым и Севастополь принадлежат России. По информации ABC Nyheter, посольство Украины в Норвегии отправило письмо в норвежский МИД с указанием, что полуостров незаконно аннексирован Москвой и принадлежит Украине.

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    "Посольство Украины хочет обратиться за помощью к Министерству иностранных дел Королевства Норвегии с просьбой довести до сведения L. A. Larsen информацию о статусе вышеупомянутых территорий в соответствии с международным правом и незамедлительно прекратить производство таких карт и отозвать уже напечатанный тираж из распространения и продажи", — цитирует письмо Главред.

    Как отметили глава отдела МИД Норвегии по коммуникациям Фроде Андерсен, в стране не существует каких-либо правил, связанных с производством или продажей такого типа карт и головоломок. По этой причине, отмечает дипломат, у ведомства не оснований для разбирательства в этом деле.

    Издание отмечает, что L. A. Larsen выпускает невообразимое количество разных головоломок на многих языках, а также имеет интернет-магазин, ориентированный на норвежский рынок. Производственные мощности компании достаточно небольшое: в настоящий момент на заводе, где производятся настольные игры, работает всего семь человек.

    "Да, мы задавались вопросом, будет ли какая-либо на это реакция", — комментирует производство карт генеральный директор L. A. Larsen Ларс Кристиан Ларсен.

    Он подтвердил, что компания продает головоломки с картами, где оспариваемая территория Крыма включена в состав России, но отмечает, что украинские версии пазлов получат Крым в составе Украины.

    "У нас две версии. Одна версия сделана для России, которая, к слову, является нашим крупнейшим клиентом. Но мы продаем свою продукцию и в Россию, и в Украину. А в украинской версии Крым указан украинским. Это сложный вопрос для нас. Мы не политики. Мы должны поступать так, как нам говорят наши клиенты, и не желаем занимать какую-либо политическую позицию", — отмечает глава компании.

    Ранее сообщалось, что телеканал "СТБ" уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без полуострова Крым.

     

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