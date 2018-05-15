Боевые дельфины ВМС Украины погибли от голода в Крыму

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. После вхождения Крыма в состав России боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли, сообщил сайту "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его словам, россияне получили в свое распоряжение все имущество воинской части в Севастополе, в том числе специальные свистки для общения с дрессированными дельфинами. Однако животные, утверждает Бабин, отказались не только взаимодействовать российскими специалистами, но и перестали есть и вскоре погибли.

"Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", — заявил постпред президента.

Напомним, ранее украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова.