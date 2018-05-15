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    Общество

    Боевые дельфины ВМС Украины погибли от голода в Крыму

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (291)

    (обновлено: )6101
    По словам постпреда президента Украины на полуострове Бориса Бабина, россияне получили в свое распоряжение все имущество воинской части в Севастополе, в том числе специальные свистки для общения с дрессированными дельфинами.
    Дельфин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. После вхождения Крыма в состав России боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли, сообщил сайту "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

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    По его словам, россияне получили в свое распоряжение все имущество воинской части в Севастополе, в том числе специальные свистки для общения с дрессированными дельфинами. Однако животные, утверждает Бабин, отказались не только взаимодействовать российскими специалистами, но и перестали есть и вскоре погибли.

    "Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", — заявил постпред президента.

    Напомним, ранее украинские активисты установили на границе с Крымом билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова.

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