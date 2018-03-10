По словам журналиста Никиты Черняка, ведущая итальянская спортивная газета Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, "это далеко не первый случай, когда итальянская пресса позволяет себе такое".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.