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    Экономика

    Киев получит квоту на участие в Международном экономическом форуме в Ялте

    (обновлено: )11801
    В оргкомитете ЯМЭФ уточнили, что специальная квота - более десяти мест - будет выделена для представителей Украины впервые, однако решение о конкретной цифре пока не принято.
    Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что оргкомитет форума в 2019 году впервые выделит квоту для украинской делегации.

    Как отметил Назаров в интервью российской газете "Известия", важно, чтобы форум начали посещать украинские журналисты, предприниматели, бизнесмены и политики. Он полагает, что это может способствовать снижению напряженности между странами.

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    "Осознавая нынешние трудности российско-украинских отношений, мы намерены проинформировать украинские власти о выделении квоты для представителей их страны. Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества", — сказал он.

    В оргкомитете ЯМЭФ также рассказали, что специальная квота — более десяти мест — будет выделена для представителей Украины впервые. Решение о конкретной цифре пока не принято.

    Ранее сообщалось, что V Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года.

    ЯМЭФ-2018 прошел в конце апреля в Ялте, число участников составило 3 тысячи 122 человека: 612 из них представляли 71 страну мира, 300 — ведущие молодежные движения и организации, 900 участников представляли Крым, остальные — Россию. В 2018 году на форум в Крым приехала крупная правительственная делегация из Сирии.

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    Накануне сообщалось, что во время рабочего визита в Германию президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Европейского Совета Дональдом Туском, с которым договорился о проведении следующего саммита Украина — Европейский Союз. Мероприятие запланировано на лето 2018 года в Брюсселе.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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