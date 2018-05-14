Параллельная реальность. В Украине начинает работу полиция Крыма

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Работа на удаленке

С 14 мая нашумевшая патрульная полиция Крыма таки заступает на службу. Правда, пока удаленно — патрулировать будут не Крым, а Херсонскую область. Видимо, находясь вне полуострова это делать удобнее и эффективнее, тем более за бюджетные деньги.

Курирует деятельность крымской полиции первый заместитель Нацполиции Вячеслав Аброськин, а помогает ему первый заместитель постоянного представителя президента в АРК Изет Гданов. Правда, как пишут в СМИ, сам Гданов живет в Киеве.

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Напомним, впервые о решении создать патрульную полицию Крыма глава МВД Арсен Аваков сообщил еще в январе 2018 года. 25 апреля 2018 года Нацполиция начала отбор в патрульную полицию. Однако тогда подробности о вакансиях и их количестве не раскрывались.

Сам Аваков подчеркивал, что ведомство создано на перспективу: будет дежурить на других участках до "освобождения" полуострова.

Чем будут заниматься

Пока в штате будут работать 60 человек на ротационной основе на трех пунктах пропуска на границе полуострова с Херсонской областью.

Как говорят в Нацполиции, "полиция будет выявлять и задерживать неблагонадежных жителей полуострова, предателей Украины, которые живут на полуострове, но по украинским паспортам ездят в Украину".

По мнению главы Нацполиции Сергея Князева, "такие меры позволят закрыть въезд для предателей", а количество задержанных возрастет в разы.

"Полицейские усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на нашей территории… Мы будем защищать права крымчан и документировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью", – говорит Князев.

Глава Нацполиции также заверил, что полицейские будут иметь все необходимое оборудование, возможность доступа к базам Интерпола, Европола и внутренним базам государства Украина.

Реакция в Крыму

Реакция в Крыму не заставила себя долго ждать. Вице-премьер, министр внутренней политики, связи и информации республики Крым Дмитрий Полонский тут же заявил, что новость о наборе в патрульную полицию Крыма и Севастополя в Украине является профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств.

"Мне кажется, что скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займет, если уже не заняла, первое место в мире", — сказал Полонский.

По его словам, в случае, если идея найдет воплощение, в изучении целей и методов работы этого подразделения должны быть задействованы международные правовые институты.

"Несуществующие полицейские, несуществующая автономная республика Крым, несуществующие чиновники – все существуют за государственный счет, а денег в бюджете и так нет. Но там делать больше нечего, как заниматься делами Крыма, который к ним не имеет никакого отношения. Это профанация", — заявил Полонский.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Виртуальная реальность

Следует отметить, что с 2014 года власти Украины то и дело создают некие параллельные структуры с использованием слова "Крым", которые по сути не имеют никакого влияния на события на полуострове.

Изначально ведомство Юрия Луценко первым создало прокуратуру Крыма, в результате деятельности которой Иосифу Сталину и Лаврентию Берии были выписаны подозрения по факту насильственного переселения крымскотатарского народа.

Эстафету у прокуроров подхватила полиция — с 2015 года она создала управление полиции Крыма, начальником которого уже третий год является Анатолий Бахчиванжи.

В апреле 2018 года полиция Крыма отчиталась о бурной работе: "объявила в розыск около шести тысяя лиц, причастных к вооруженной аннексии полуострова".

Созданием патрульной полиции Крыма МВД как бы намекает на плохую работу Службы безопасности Украины, в тоже время бросая камень в собственный огород. Если границу пересекают разыскиваемые Интерполом, Европолом, значит не дорабатывает погранслужба, которая сегодня находится под крылом Авакова, пишет Дарья Егорова.

Мнение

Новость о создании первого подразделения "крымской патрульной полиции" вызвала массу шуток и едких комментариев в сегменте соцсетей вроде того, что "полиция без Крыма – это вроде украинских моряков без флота".

"А почему нет? Удаленная работа так сказать"; "Остается только Бровары переименовать в Севастополь… Ну чтобы людям было где нести службу". " И вы ждете от этой власти адекватных действий по стабилизации положения в стране? Крыма нет, а полиция есть… И так кругом", — писали украинцы в соцсетях.

При этом, по мнению пользователей, по сути полиция будет лишь дублировать функции пограничников и СБУ.

Экс-глава Украинского бюро Интерпол Кирилла Куликова считает, что идея с созданием полиции Крыма — это утопия.

Какая может быть полиция Крыма, если у нас вообще нет полиции, нет Крыма. Они бы хоть в Киеве начали выполнять свои функции, с возмущением отмечал Куликов.

"Не пойму, зачем патрульные должны дублировать функции пограничников и людей задерживать и проверять по базам данных. Зачем создавать еще дополнительные пункты пропуска на границе?!…Патрульная полиция Крыма — это очередное подразделение бездельников. Какая может быть полиция Крыма, если у нас вообще нет полиции, нет Крыма. Они бы хоть в Киеве начали выполнять свои функции, но нет", — подчеркивал Куликов.

По материалам из открытых источников интернет