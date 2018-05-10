Суд в Крыму приговорил украинца к восьми годам колонии

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Судакский городской суд признал виновным гражданина Украины Геннадия Лимешко в подготовке диверсий в Крыму, он приговорен к восьми годам колонии общего режима, сообщил РИА Новости представитель суда.

ФСБ России в августе 2017 года заявила о предотвращении серии диверсий в Крыму, готовившихся "предполагаемым агентом СБУ" Геннадием Лимешко.

"Дело рассматривал судья Рыков. Геннадий Лимешко признан виновным, осужден к 8 годам колонии общего режима", — сообщили в суде.

Лимешко обвинялся в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору (части 2 статьи 223.1, части 2 статьи 222.1 и части 2 статьи 222 УК РФ).

По данным ФСБ, Лимешко должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко провокацией.