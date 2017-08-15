ФСБ РФ заявила о задержании "агента СБУ"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. ФСБ РФ заявила, что предотвратила в Крыму серию диверсий, готовившихся Украиной. Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, в результате был задержан сотрудник СБУ Геннадий Лимешко.

"ФСБ РФ предотвращено совершение в Крыму нескольких диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ прибыл в Крым, где должен был совершить диверсии".

В ФСБ утверждают, что он должен был привести в негодное состояние линии электропередач Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

"Двенадцатого августа 2017 года Лимешко Г.Г. задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет", — добавляется в релизе.

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Отмечается, что у задержанного изъяты тротиловые шашки, граната, горючая смесь и пила.

"У иностранца изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор ЛЭП) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в СБУ)", — перечислила ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Идет расследование.

Напомним, в понедельник стало известно, что слены организации "Исламское государство", которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве, были задержаны сотрудниками ФСБ РФ.