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    Задержанные в Украине пограничники из РФ сбились с маршрута - ФСБ

    (обновлено: )45210
    Пограничное управление по Крыму сообщает, что в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины.
    Задержанные на границе с Крымом российские пограничники
    Виктор Назаренко/Facebook

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Два сотрудника пограничного управления по Крыму в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны украинскими пограничниками, сообщает в пятницу пресс-служба ПУ ФСБ России по Крыму.

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    "Пограничное управление по Республике Крым сообщает, что в ночь с 29 на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства. Вопрос возвращения российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины", — говорится в сообщении.

    В управлении надеются, что "в соответствии с нормами международного законодательства сотрудники пограничной службы ФСБ России в ближайшее время будут возвращены на территорию РФ".

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    Ранее в пятницу Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов. Как утверждает глава ведомства Виктор Назаренко, задержание российских пограничников произошло минувшей ночью на берегу Перекопского залива. Они арестованы на 15 суток.

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