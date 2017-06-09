Задержано судно, на котором незаконно переправляли людей в Крым

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым, сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители арестовали судно "Bospor", которое ходит под флагом Молдовы, незаконно переправлявшего лиц (моряков) через государственную границу.

psu.gov.ua Судно "Bospor", которое незаконно переправляло людей в Крым

"Совместная межведомственная группа, в рамках уголовного производства, длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействия функционированию организованной преступной группы. Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", — сообщает подробности Погранслужба.

Установлено, что организаторы канала с помощью судна также незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

По предварительным данным, сумма оценки арестованного имущества составляет около 44,5 млн гривен.

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