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    Судно с 11 украинцами задержали в Крыму

    (обновлено: )45170
    В результате опроса десяти членов команды и капитана установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию Крыма почти на 400 метров.
    Побережье Черного моря и гора Аю-Даг в Гурзуфе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона", нарушившее госграницу, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

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    Судно нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ 4 апреля. Шло судно под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО "БАРА – Украина – Одесса".

    Преследовал нарушителя пограничный сторожевой корабль "Аметист", досмотровая группа которого высадилась на борт "Рыбака Херсона" для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

    "В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров", — говорится в сообщении.

    Капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности за нарушение режима госграницы с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

    Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в Крыму и призвало прекратить давление.

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