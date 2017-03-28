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    Задержан житель Крыма, ранивший ножом добровольца ОУН в Киеве

    (обновлено: )29802
    В течение нескольких недель полицейские установили мужчину, который может быть причастен к этому преступлению, но больше шести месяцев не могли установить его местонахождение.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Полиция задержала мужчину, который в сентябре 2016 года в Киеве нанес восемь ножевых ранений бойцу добровольческого батальона ОУН Виталию Регору, сообщил в Facebook начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

    "В течение нескольких недель полицейские установили мужчину, который может быть причастен к этому преступлению, но больше шести месяцев не могли установить его местонахождение. Однако киевские оперативники не прекращали его поиски и нашли мужчину в Днепропетровской области, где он жил у своих знакомых. 29-летний крымчанин — активный сторонник "русского мира". Таким образом он решил отомстить потерпевшему за сорванную колорадскую ленту", — сообщил он.

    Напомним, мужчина с топором ранил несколько человек на вокзале в Дюссельдорфе в Германии.

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