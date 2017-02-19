Задержание лидера ОУН Коханивского во время столкновений в Киеве

Полиция задержала председателя Организации украинских националистов Николая Коханивского, сообщил народный депутат Семен Семенченко.

"Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько "оуновцев" перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева. Это не полиция Украины. Это уже даже не Беркут. Это полиция "ДНР", — написал Семенченко в Facebook.

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Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя около кордона правоохранителей на ул. Грушевского в Киеве. Блищик отметила, что серьезных потасовок между правоохранителями и активистами не зафиксировано.

Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.