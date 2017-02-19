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    Задержание лидера ОУН Коханивского во время столкновений в Киеве

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (56)

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    Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя.
    Канал Ruptly TV на Youtube

    Полиция задержала председателя Организации украинских националистов Николая Коханивского, сообщил народный депутат Семен Семенченко. 

    "Коханивского арестовали и повезли в Шевченковское отделение полиции, Бессарабская площадь 3. Его и еще несколько "оуновцев" перед арестом пытались ставить на колени. Несколько раненых. Один майдановец, 38 сотня разбили голову, а он просто пришел на годовщину Майдана. Избили Егора Соболева. Это не полиция Украины. Это уже даже не Беркут. Это полиция "ДНР", — написал Семенченко в Facebook.

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    Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя около кордона правоохранителей на ул. Грушевского в Киеве. Блищик отметила, что серьезных потасовок между правоохранителями и активистами не зафиксировано.

    Видео размещено в интернете на канале Ruptly TV.

    Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

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