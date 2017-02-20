Лидер ОУН Коханивский сообщил подробности своего освобождения

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции отпустили главу ОУН Николая Коханивского и всех участников акции протеста, которые были задержаны в столкновениях возле Администрации президента, сообщил Коханивский на своей странице в Facebook.

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"Я и побратимы уже на свободе. Выписали административное правонарушение. Детали и мой комментарий по поводу акции и сегодняшнего ментовского беспредела – утром", – написал Коханивский и поблагодарил нардепов за активную поддержку.

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук опубликовал в Facebook фотографию Коханивского на пороге Деснянского райотдела, на котором сторонники ОУН сняли со стены табличку райотдела.

Ранее сообщалось, что полиция Киева освободила пятерых сторонников блокады Донбасса, задержанных во время столкновений на Крещатике.

Напомним, несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок. Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что Коханивский и еще пару активистов были задержаны на Европейской площади за то, что сломали раму металлоискателя около кордона правоохранителей на ул. Грушевского в Киеве. Блищик отметила, что серьезных потасовок между правоохранителями и активистами не зафиксировано.