СБУ обнаружила в Тернопольской области архивные документы ОУН

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Тернопольской области уникальную подборку архивных документов Организации украинских националистов сообщил в понедельник пресс-центр СБУ.

"Тайник с раритетными документами ОУН случайно нашли в Тернопольской области сотрудники службы безопасности Украины в ходе проверки информации о незаконном хранении оружия. Во время осмотра подвала одного из заброшенных зданий на окраинах Теребовле правоохранители обнаружили тайник с документами, которые находились в металлическом бидоне на полутораметровой глубине", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, документы были завернуты в страницы советских газет, выпущенных в ноябре 1950 года. Поверхностный осмотр находки позволяет предположить принадлежность документов к архиву Теребовлянского районного провода ОУН, который действовал на территории области в 40-х годах прошлого века.

"С целью реставрации документов, их оценки и изучения сотрудники СБ Украины передадут находку во Львов, где с ней будут работать специалисты Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус борцов за независимость Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.