Институт нацпамяти готовит изменения в закон о реабилитации ОУН

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Украинский Институт национальной памяти готовит законодательные изменения, которые позволят реабилитировать членов Организации украинских националистов (ОУН), сообщил в четверг РИА Новости директор института Владимир Вятрович.

"Мы готовим новую редакцию закона о реабилитации. Этим законом будет существенно расширен круг людей, которые будут реабилитированы. Действующий закон был принят в апреле 1991 года, соответственно большое количество тех людей, что боролись против советской власти до сих пор не реабилитированы, речь идет не только про УПА", — сказал Вятрович.

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По его словам, в Институте надеются, что работа будет принята Верховной Радой.

Украинская повстанческая армия (УПА) была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

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Напомним, летом прошлого года все парламентские фракции польского Сейма в ходе дебатов поддержали постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики (1918-1945).