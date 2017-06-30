Суд арестовал "российских пограничников", задержанных на границе с Крымом

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Каланчакский районный суд Херсонской области арестовал на 15 суток двух мужчин, задержанных на границе с Крымом без документов.

"Каланчакский суд избрал арест сроком на 15 суток", — цитирует УНН слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

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Ранее в пятницу Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов, которых, как утверждает глава ведомства Виктор Назаренко, сочли "российскими пограничниками". По его данным, задержание произошло минувшей ночью на берегу Перекопского залива.

Официальные комментарии российских представителей относительно этих заявлений пока не поступали. При этом по данным Госпогранслужбы Украины, российские пограничники обратились к украинской стороне с просьбой предоставить информацию о задержанных.