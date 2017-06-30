наверх
30.06.201719:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Суд арестовал "российских пограничников", задержанных на границе с Крымом

    (обновлено: )7012
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Каланчакский районный суд Херсонской области арестовал на 15 суток двух мужчин, задержанных на границе с Крымом без документов.

    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Фотоитоги 30 июня: обрушение Донецкого университета, пожар в зоне ЧАЭС и шторм в Москве

    "Каланчакский суд избрал арест сроком на 15 суток", — цитирует УНН слова пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

    Читайте также: Загадочная гибель загадочного полковника ГУР

    Ранее в пятницу Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов, которых, как утверждает глава ведомства Виктор Назаренко, сочли "российскими пограничниками". По его данным, задержание произошло минувшей ночью на берегу Перекопского залива.

    Официальные комментарии российских представителей относительно этих заявлений пока не поступали. При этом по данным Госпогранслужбы Украины, российские пограничники обратились к украинской стороне с просьбой предоставить информацию о задержанных.

    Скриншот поста Виктора Назаренко в Facebook

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Президент Петр Порошенко на торжественной встрече Ассоциации городов Украины
      Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
      Взрыв авто в Киеве
      "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
      Лето в Киеве
      Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары
      Игорь Гужва. Архивное фото
      Дело Гужвы. Арест