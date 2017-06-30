Загадочная гибель загадочного полковника ГУР

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 30 июня, в Киеве состоялись похороны полковника ГУР Максима Шаповала, взорванного в автомобиле Мерседес в Киеве. На траурном мероприятии присутствовал президент Украины.

"Он был на острие атаки и защищал нас в самые сложные времена, в самых сложных местах. О разведчиках много не говорят. И возможность, и право появляются только после того, как они от нас ушли. Он был первым в аэропорту (Донецкий аэропорт — Ред.), один из первых киборгов, и все самые сложные операции, которые проводились в том числе на линии фронта, — при его участии", — сказал президент на церемонии прощания.

По словам главы государства, гибель Шаповала напоминает украинцам, что война идет не только на фронте, а теракты агрессора могут быть в любом месте.

"Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал. Полковника Шаповала я решил наградить званием генерал-майора о котором он так мечтал и хотел получить в День независимости", — сказал Порошенко.

Пока президент скорбел вместе с родственниками и сослуживцами погибшего, в МВД уже узнали, куда идут следу киллеров. В блиц-интервью "Апострофу"советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что гибель полковника из звеньев одной цепи — убийства Павла Шеремета, Александра Харабарюша, Дениса Вороненкова. Исполнители разные, но организатор и заказчик один — Российская Федерация. В России работает террористический диверсионный центр, цель которого — теракты против украинской государственности, украинских патриотов, деятелей, которые препятствуют российской агрессии.

УНИАН Взрыв авто в Киеве

"Безусловно, у меня нет никаких сомнений в том, что эта террористическая атака была организована спецслужбами России: ГРУ Генштаба РФ, ФСБ", — подчеркнул Шкиряк.

Но в желании найти крайних главное — не выйти на самих себя. А с этим у спецслужб Украины могут возникнуть большие проблемы, так как полковник ГУР Шаповал дивным образом фигурирует в деле экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Суть в том, что телохранителем экс-депутата был назначен 44-летний Олег Чикал из подразделения специального назначения ГУР МО Украины (военная часть № 2245), которым руководил Шаповал. Чикал был приставлен к депутату, несмотря на то, что к личной охране он никакого отношения не имел — был обычным оперативником. Действовал он крайне непрофессионально, но все же смог смертельно ранить нападавшего. Также накануне Чикал заметил слежку за Вороненковым. Доложил об этом, но никто никаких мер не предпринял.

Слежка могла вестись по той причине, что, по данным украинских журналистов, беглый депутат якобы вывез из России более 1 кг бриллиантов и антиквариат "Фаберже". В Украине он попытался сбыть сокровища, о чем были осведомлены все ювелиры и СБУ. Но вскоре погиб. След же драгоценностей потерялся. Вдова Мария Максакова их так и не нашла.

Понятно, что охранник Олег Чикал был лучше других осведомлен о делах Вороненкова и, в свою очередь, был тесно связан с Максимом Шаповалом.

Сам Максим Шаповал до 2014 года служил рядовым офицером в Управлении государственной охраны и Службы безопасности президента при прошлом главе Украины Викторе Януковиче, а при новой власти сделал стремительную карьеру. Отличился он и на фронтах Донбасса, пишет издание "Регнум".

К примеру, после штурма Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года Шаповал с подчиненными из упомянутой части устроил на захваченной территории целый мародерский рейд. Полковник Александр Громов, майор Кирилл Лавров и капитан Сергей Лысак во главе с доблестным командиром грабили банкоматы, часовые бутики, меховые магазины, а также элитные дома Донецка и его пригородов (сами разведчики называли это "обысками"). Активно совершались и сделки купли-продажи, товаром в которых выступало оружие. Все награбленное свозилось в Киев, где находило своего покупателя с помощью супруги Шаповала. А его сослуживцы впоследствии сделали неплохую карьеру и в настоящее время охраняют главу Минобороны Украины Степана Полторака.

УНИАН Взрыв авто в Киеве

Как пишет издание, не гнушался Шаповал и заказными убийствами. В правоохранительных органах журналистам удалось выяснить, что по его приказу бойцы подразделения нередко "убирали" рядовых бизнесменов по заказам их конкурентов. Не исключено, что они могли быть замешаны в убийстве Вороненкова. Как выяснилось, за Вороненковым следили, и организатором этой слежки до самого момента убийства экс-нардепа была Служба безопасности Украины. И, дескать, в кадр попал Игорь Устименко — бывший сотрудник СБУ, который получил широкую известность за свою причастность к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как следует из вышеперечисленного, убийство Максима Шаповала может быть напрямую связано с гибелью Вороненкова и исчезновением его богатства, а может быть связано с его деятельностью в АТО и в Донецком аэропорту, точнее к приписываемому ему мародерству, которое никто не доказал, но и не опроверг. В то же время не стоит забывать, что по своей должности погибший занимался финансовым обеспечением ГУР, а это очень большие деньги и не менее большой соблазн.

В чистом виде убийство полковника — это самое банальное заказное умышленное, а не теракт организованный агентами Кремля, о чем трубят «специалисты» из окружения министра Авакова.

Даже вдова Вороненкова Максакова заявила, что по ее мнению, криминальные авторитеты могут быть связаны с бандой обнальщиков из Днепропетровска, в которую входили двое из трех предполагаемых исполнителей убийства.

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"След идет к российским криминальным авторитетам, которые "крышуются" вот теми самыми людьми, о которых я говорю", — заявила Максакова в интервью "Дождю", не став называть никаких имен.

Она считает, что эти криминальные авторитеты вышли на банду киллеров, которые сами входили в большую группировку обнальщиков в Днепропетровске, имеющую свои связи с Москвой.

По сути, все эти хитросплетения должна расследовать Военная прокуратура, а не пиарящееся на смертях МВД. Но говоруны из числа советников Авакова уже дали им картбланш — все спихивать на всемогущих «агентов Кремля» и не замечать того, что творится под носом.