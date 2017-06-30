Госпогранслужба заявила о задержании двух российских пограничников

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух неизвестных лиц без документов, которых, как сообщил глава службы Виктор Назаренко, являются российскими пограничниками.

По словам Назаренко, который сообщил о произошедшем в своем аккаунте в сети Facebook, задержание было проведено минувшей ночью на берегу Перекопского залива.

Скриншот поста Виктора Назаренко в Facebook

"Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ. По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины. В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия", — сказано в сообщении.

Официальные комментарии российских представителей относительно этих заявлений пока не поступали.

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Ранее сообщалось, что пограничники задержали гражданина Украины, который работал на медиаресурсы ополченцев и брал интервью у командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".