Госпогранслужба заявила о задержании двух российских пограничников

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух неизвестных лиц без документов, которых, как сообщил глава службы Виктор Назаренко, являются российскими пограничниками.
По словам Назаренко, который сообщил о произошедшем в своем аккаунте в сети Facebook, задержание было проведено минувшей ночью на берегу Перекопского залива.
"Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ. По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины. В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия", — сказано в сообщении.
Официальные комментарии российских представителей относительно этих заявлений пока не поступали.
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Ранее сообщалось, что пограничники задержали гражданина Украины, который работал на медиаресурсы ополченцев и брал интервью у командира батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного как "Гиви".