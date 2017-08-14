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    Спецоперация ФСБ по задержанию боевиков, готовивших теракты в Москве

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    Члены организации "Исламское государство", которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве, задержаны сотрудниками ФСБ РФ, сообщает спецслужба в понедельник.
    RT на русском / YouTube

    Члены организации "Исламское государство",  которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве, задержаны сотрудниками ФСБ РФ, сообщает спецслужба в понедельник.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках города Москвы с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности", — говорится в сообщении.

    Задержаны члены террористической группы, в том числе куратор подготовки преступления — эмиссар ИГИЛ, специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника.

    "Установлены и в результате специальной операции задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления — эмиссар запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два террориста-смертника", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в ходе первичных следственных и оперативных действий установлено, что "готовившиеся теракты организованы находящимися в Сирии главарями и эмиссарами МТО "Исламское государство", в их числе находящиеся в международном розыске Назаров Т. М. и Ширинджонов А. М. — руководитель школы подрывников ИГИЛ".

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    "Террористическая группа состояла из гражданина Российской Федерации и трех граждан государств Центрально-Азиатского региона", — добавили в ФСБ.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 10 человек, планировавших теракты в местах массового скопления людей в Москве и Петербурге с использованием автоматов и взрывчатки.

    В минувшем месяце в СМИ появилась информация, что в Харькове со стрельбой задержали террористов ИГИЛ.

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