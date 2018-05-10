Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации за "аннексию Крыма" - СМИ

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за "аннексию Крыма", сообщает УНИАН со ссылкой на решение Третейского суда в Гааге.

Сообщается, что речь идет о сумме 159 миллионов долларов.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела в соответствии со статьей 29 (1) Арбитражного Регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, которое касается вопросов ответственности и убытков", — сказано в пресс-релизе суда, которое находится в распоряжении агентства.

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Как говорится в постановлении суда, РФ ответственна за "нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма".

"Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо", — отмечает агентство.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников Главной военной прокуратуры Украины, которые в свою очередь завели дело против 19 судей Конституционного суда РФ, признавших законным договор о присоединении Крыма к России.