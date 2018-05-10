Порошенко обсудил с Меркель и Макроном вопрос Крыма и санкции против РФ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.

"Мы говорили о деоккупации и внедрении санкций за незаконное проведение выборов (в Крыму – ред.). Мы координируем действия", — заявил Порошенко журналистам.

Ранее украинские власти заявили, что против организаторов выборов в Крыму могут быть введены санкции либо на национальном украинском уровне, либо на международном уровне, будет подготовлен соответствующий список лиц. Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

Президент @poroshenko взяв участь в церемонії нагородження Президента Франції премією Карла Великого https://t.co/IcQJ24Xy8b pic.twitter.com/OVRUjFCqeT — APU (@APUkraine) May 10, 2018

Порошенко также заявил, что Меркель и Макрон поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе — ред.), так же, как это сделали и наши американские партнеры", — заявил Порошенко в четверг журналистам в немецком Ахене, его заявление транслировали украинские телеканалы.

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Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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