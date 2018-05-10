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    Порошенко обсудил с Меркель и Макроном вопрос Крыма и санкции против РФ

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (623)

    (обновлено: )16202
    Петр Порошенко заявил, что канцлер Германии и президент Франции поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.
    Президент Украины Петр Порошенко, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
    Петр Порошенко в twitter

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос Крыма и введение санкций за провидение выборов президента РФ на полуострове.

    "Мы говорили о деоккупации и внедрении санкций за незаконное проведение выборов (в Крыму – ред.). Мы координируем действия", — заявил Порошенко журналистам.

    Ранее украинские власти заявили, что против организаторов выборов в Крыму могут быть введены санкции либо на национальном украинском уровне, либо на международном уровне, будет подготовлен соответствующий список лиц. Выборы президента РФ состоялись 18 марта.

    Порошенко также заявил, что Меркель и Макрон поддержали позицию Киева относительно необходимости размещения полноценной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Дьяченко: заявления по миротворцам - игра слов

    "И канцлер Германии, и президент Франции поддержали эту позицию Украины (по размещению полноценной миротворческой миссии в Донбассе — ред.), так же, как это сделали и наши американские партнеры", — заявил Порошенко в четверг журналистам в немецком Ахене, его заявление транслировали украинские телеканалы.

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    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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