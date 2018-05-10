В Кремле прокомментировали решение Гааги в пользу Украины по Крыму

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к РФ из-за утраченных активов в Крыму.

"Вы знаете, что Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение суда в Гааге.

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Постоянный третейский суд в Гааге сообщил, что принял решение по иску украинского "Эверест Истейт" и ряда других истцов к России, в котором они требовали компенсацию из-за потери бизнеса в Крыму после его присоединения к РФ. По данным СМИ, суд назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов. В пресс-службе "Нафтогаза" назвали решение суда "первой ласточкой".