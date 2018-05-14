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    Минкульт Франции назвал Севастополь российским

    (обновлено: )18480
    Министерство культуры Франции подготовило карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев - 2018", с описанием музеев и адресами. Среди участников оказался Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого.
    Флаг Франции
    REUTERS Jacky Naegelen

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало Севастополь российским городом.

    Ведомство подготовило карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев — 2018", с описанием музеев и адресами.

    сайт министерства культуры Франции
    Скриншот карты, опубликованной министерством культуры Франции

    Среди участников оказался Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. В справке указано, что он находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

    Напомним, ранее в понедельник ЕС расширил санкции из-за выборов в Крыму.

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