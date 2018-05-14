Минкульт Франции назвал Севастополь российским

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало Севастополь российским городом.

Ведомство подготовило карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев — 2018", с описанием музеев и адресами.

сайт министерства культуры Франции Скриншот карты, опубликованной министерством культуры Франции

Среди участников оказался Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. В справке указано, что он находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Напомним, ранее в понедельник ЕС расширил санкции из-за выборов в Крыму.