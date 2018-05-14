наверх
14.05.201813:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЕС расширил санкции из-за выборов в Крыму

    Тема:

    Санкции США против РФ: новая партия (733)

    (обновлено: )14803
    Санкционные меры включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. ЕС добавил пять человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за "подрыва территориальной целостности Украины", сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

    Объявление предварительных итогов выборов президента РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Рекордные выборы, и впервые с Крымом. Как выбирали президента РФ

    "Совет добавил пять человек в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они перечислены в связи с их участием в организации российских президентских выборов 18 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

    Эти меры включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.

    Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые. Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции либо в Украине, либо на международном уровне и будет подготовлен соответствующий список лиц. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Нетта Барзилай (Израиль), победившая в финале международного конкурса "Евровидение-2018", отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после окончания церемонии награждения.
    Евровидение-2018: победа Израиля
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    В Черновцах на памятнике жертвам еврейского гетто нарисовали свастику
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт