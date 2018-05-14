ЕС расширил санкции из-за выборов в Крыму

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. ЕС добавил пять человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры из-за "подрыва территориальной целостности Украины", сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

"Совет добавил пять человек в список тех, на кого распространяются ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Они перечислены в связи с их участием в организации российских президентских выборов 18 марта 2018 года", — говорится в сообщении.

Эти меры включают запрет на въезд и замораживание активов. Таким образом, общее число лиц, перечисленных ЕС в этом санкционном списке, увеличено до 155.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые. Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции либо в Украине, либо на международном уровне и будет подготовлен соответствующий список лиц. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.