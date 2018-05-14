Мечта Порошенко: Крым без украинцев

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик; Виктория Иванченко, эксперт-международник

С 2014 года институт гражданства Украины подвергается эрозии. Сперва удар по институту гражданства был нанесен раздачей в обход законодательных норм украинских паспортов министрам-иностранцам, чьи следы простыли уже через полтора-два года после назначения и проведения ними псевдореформ. Затем, опять-таки с нарушением законодательных норм, были лишены гражданства Украины нардеп Артеменко, экс-президент Грузии Саакашвили и его близкий соратник, депутат Одесского горсовета Саша Боровик. Произвольное и неупорядоченное предоставление и лишение гражданства, и по сути его обесценивание, – еще одно доказательство того, что Украина скатывается к правовому нигилизму и неофеодальным общественным отношениям.

Президент и нардепы периодически вносят в Верховную Раду законопроекты, нацеленные на изменение закона о гражданстве в угоду меняющейся политической конъюнктуре. В принципе, это традиционная поведенческая модель украинских "верхов": принять какой-либо закон, затем подвергнуть его критике и требовать внесения правок. Так и хочется спросить: "Вы действующие законы и договора хотя бы пробовали исполнять?!".

Например, когда разгорался скандал вокруг публикаций в американских СМИ предложений нардепа Артеменко, обладателя канадского гражданства, относительно урегулирования конфликта на Донбассе и отношений с Россией, президент Украины с пометкой "неотложный" внес законопроект №6175, предполагающий лишение гражданства Украины из-за наличия паспорта другого государства и нежелания выйти из иностранного гражданства при получении украинского. Сам же Артеменко внес законопроект №6139, предусматривающий возможность для украинцев иметь мультигражданство.

Однако ни один из законопроектов так и не был вынесен в сессионный зал Верховной Рады. Это было ожидаемо: с одной стороны, пребывание киевских "верхов" в ультранационалистической парадигме не позволяет легализировать мультигражданство, с другой стороны – не будут же обладатели канадских, кипрских, панамских и прочих паспортов, восседающие под куполом Рады, урезать собственные сословные привилегии. Вместе с тем принятие закона №6175 наверняка бы наткнулось на жесткую реакцию Будапешта и Бухареста, которые бы задействовали механизмы блокирования европейских и евроатлантических устремлений Киева.

С приближением официального старта избирательной кампании киевские власти, загнавшие себя в очень узкую электоральную нишу, вынуждены двигаться в коридоре радикализации. 19 апреля 2018 года, в очередной раз с пометкой "неотложный", президент Украины внес в парламент законопроект №8297, который предполагает усложнить процедуру получения гражданства, а также разрешит лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму.

Налицо ужесточение позиции президентской команды: год назад Артур Герасимов, глава фракции "БПП-Солидарность", комментируя законопроект №6175, указывал, что он не будет распространятся на крымчан, получивших российское гражданство, – Киев считал выдачу российских паспортов в Крыму принудительной и по сути недействительной. В апреле 2018 года позиция Киева претерпела существенные изменения, даже если учесть то, что в группу риска входят не все крымчане, получившие российские паспорта, а работающие в госструктурах и бюджетники (данные о которых есть в открытых реестрах).

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Явка избирателей и результаты выборов президента РФ в Крыму и Севастополе, признанных Украиной и евроатлантическими государствами нелегитимными, в очередной раз продемонстрировала, что у киевских властей отсутствует программа взаимодействия с жителями полуострова и концепция его реинтеграции. Вышеуказанные инициативы, очевидно, не имеют ничего общего с реинтеграцией, и в случае их реализации еще больше привяжут жителей полуострова к России и спровоцируют волну негодования по отношению к Украине. Сохраняющиеся личные и экономические связи еще больше пострадают: лишенные украинского гражданства жители Крыма не смогут въезжать на подконтрольную Киеву территорию Украины по выданным в Крыму российским паспортам. Видимо, концепция "показать успехи Украины" во имя реинтеграции полуострова приказала долго жить. Или законопроект разрабатывали пресловутые "агенты Кремля"?

Единственным позитивом для Киева, помимо удовлетворения праворадикального азарта собственной электоральной базы, от лишения украинских паспортов части крымчан представляется возможность вычеркнуть жителей полуострова из избирательных реестров, что позволит улучшить показатели явки на ближайших украинских выборах.

Это в краткосрочной перспективе важно для текущей власти, так как Петр Порошенко все еще планирует переизбираться на второй президентский срок, но ожидать повторения 2014 года, когда на неучастие нескольких миллионов человек в выборах закрыли глаза, уже не приходится – обстановка и настроения в обществе эволюционировали, а накал страстей относительно военных действий спал. Официальная численность населения Украины в таком случае сократится, но едва ли это кого-то смутит: перепись населения не проводилась с далекого 2001 года, то есть целых 17 лет.

Впрочем, сейчас шансы на принятие соответствующего законопроекта не слишком высоки. Наверняка против закона возразят западные игроки, которые будут вынуждены пересматривать политику выдачи виз жителям Крыма, а значит в той или иной форме признавать принадлежность полуострова к РФ. В глазах тех же евроатлантических структур массовое лишение украинского гражданства жителей Крыма будет выглядеть излишне недемократично.

Также опасения и протест подобная политика может вызвать у Венгрии и Румынии, которые активно предоставляют проживающим в Украине соотечественникам второй паспорт. Впрочем, в условиях утраты львиной доли внешней поддержки и старта предвыборной кампании исключать совершенно иррациональные шаги от властей не стоит. Только привыкать ли?