Иски против Коломойского растут, как снежный ком

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Высокий суд Лондона рассматривает три дела против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Претензии к украинским олигархам, кроме государственного ПриватБанка, предъявляют еще и бывший бизнес-партнер Вадим Шульман и российская компания "Татнефть".

В частности, Шульман обвиняет Коломойского и Боголюбова в невыплате ему 28 млн долларов, которые он потратил сверх своей обусловленной доли при совместном инвестировании в американскую сталелитейную компанию. А "Татнефть" еще в марте 2016-го инициировала судебное разбирательство в Англии по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, и требует возместить 334 млн долларов убытков и проценты.

Смогут ли разбирательства в международных судах ослабить политическое влияние Игоря Коломойского в Украине, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала политтехнолог Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко, facebook Екатерина Одарченко

(текст публикуется на языке оригинала)

Про що свідчить збільшення в Лондонському суді кількості справ проти Ігоря Коломойського, наскільки це для нього небезпечний прецедент?

— Дійсно, небезпечний, тому що відбувається міжнародне протистояння. І якщо протистояння в Україні виглядає негативно просто, тому що всі розуміють, що націоналізація ПриватБанку вигідна, з одного боку, Коломойському, тому що він вивів реальні активи, активи, які є проблемними, то міжнародні справи, які пов'язані з його бізнесом-конфліктами, з його бізнес-партнерами, тут уже питання велике, і ми маємо визнавати, що, на відміну від Дмитра Фірташа, який не досить вдало, але працює на Заході, на відміну від Віктора Пінчука, який надзвичайно активно працює на Заході, аби все ж таки мати методи інформаційного впливу, мати знайомих серед політичних еліт ключових, у Коломойського ця робота практично не ведеться, вона ведеться досить слабко, і він нещодавно викуповував лобістські послуги, але кризова комунікація — це одне кіно, а коли це системна робота, я у Пінчука, то результати — інакші, і результати лобізму, який він замовляв цього року, не настільки успішні.

Чи може статись так, що Коломойський і Боголюбов залишаться без тих грошей, які заблоковані або арештовані судом?

— Це ж не всі кошти, які має група «Приват», і ризики там — абсолютно диверсифіковані, я абсолютно переконана, тому що вплив політичний всередині країни є досить значним.

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Цей вплив може бути без коштів? Якщо кошти заблоковані, він зберігається?

— Коломойський абсолютно чітко має вплив на ті бізнеси, які публічно не обговорюються, і це — не останні кошти. І якщо ви думаєте, що європейські суди працюють за радикально іншими жанрами, то там теж має місце відсутність доказів, там теж має місце затягування, там теж має місце інформаційний вплив, там теж мають місце певні лобістські зусилля, в тому числі через єврейське співтовариство. Що, насправді, дуже допоможе Коломойському в цій ситуації, це його досить високий статус серед європейської спільноти, в тому числі світової. Але, безумовно, це ті проблеми, до яких він готувався, в тому числі всередині країни, в тому числі з новим етапом активної політичної роботи, тому що до створення партії УКРОП Коломойський ніколи відкрито не брав участь в публічній політиці, а олігархи беруть участь в публічній політиці лише тоді, коли все погано і потрібно в цих процесах брати участь. Тому що коли все добре, вони публічно не йдуть на партійні з'їзди і не створюють політичні партії, а коли конфлікт з партнерами відбувся, ця активність набула інших кольорів, і почалась інша, окрім єврейської тематики, зовнішньополітична робота як компаній групи, так і його особисто. Вони зареєстрували ці контракти, можна їх подивитись і проаналізувати суми, які використав Коломойський на лобізм, вони зареєстровані. Тому в цілому можна сказати, що робота ведеться, але, на жаль, в останній момент. Це, на жаль, вада, яка характерна для будь-якої багатої людини в Україні, що починає займатись стратегічними питаннями в період, коли все погано, а не в період, коли все добре, і потрібно будувати ці стратегічні плани.

Между тем, политолог Николай Мельник считает, что Игорь Коломойский будет всячески затягивать принятие решения о спецконфискации. В эфире «ГС» эксперт спрогнозировал, что решения о конфискации активов Коломойского не будет как минимум два года.