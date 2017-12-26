Запад "обобрал" до нитки Коломойского. На очереди Порошенко

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Война "еврооптимистов" против "олигархов"

На днях исполнился год национализации "ПриватБанка". Такое заурядное событие всколыхнуло войну в высших эшелонах власти между ставленниками Коломойского, Порошенко, а также международных финансовых организаций, то есть, коллективного Запада.

Вначале в Амстердаме произошла якобы "случайная" встреча между экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским и генпрокурором Юрием Луценко, которую также "случайно" застукал украинский студент. Через пару дней после этой встречи Лондонский высокий суд принимает решение против Коломойского и его партнера Боголюбова, постановив отобрать их активы по всему миру на 2,5 млрд. долларов.

Министр финансов Александр Данилюк приветствовал подобное решение. Вместе с тем, министр потребовал отставки генпрокурора Юрия Луценко (кума Порошенко). По словам Данилюка, Генпрокуратура ведет дела против должностных лиц государственного "ПриватБанка", Минфина и НБУ, ставя палки в колеса расследованию вывода Коломойским миллиардов государственных средств.

"Создается впечатление, что часть международных финансовых институтов просто устали от ситуации, когда Банковая всеми правдами и неправдами, в том числе, руками Генерального прокурора пытаются саботировать сбор доказательств, которые ведут к возвращению долгов "ПриватБанка". Это одна из причин того, что МВФ откладывает выделение финансовых программ. Решение высокого суда Лондона свидетельствует о том, что на Западе поняли, что нужно использовать более веские аргументы влияния на того же Коломойского. Нужно сделать так, чтобы Банковая не помогала ему. Петр Алексеевич хочет получить перед выборами телеканал "1+1" как огромный медиаресурс. Неожиданная встреча Луценко и Коломойского- это показатель того, что Банковая активно договаривается о том, как сделать так, чтобы провалить те дела, которые был открыты относительно возвращения Коломойским денег "ПриватБанка". Именно поэтому Генпрокуратура открыла дела против министра финансов и части руководства Национального банка, и против компании "Кролл". Запад решил перейти к более решительным действиям — запустить бильярдный шар для того, чтобы разрушить возможный союз между Коломойским и Порошенко", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог Алексей Якубин.

В ответ на обвинения министра Луценко заявил, что Данилюк просто хочет избежать ответственности за неуплату налогов на 746 тыс. грн. Стоит отметить, что сам министр — бывший подданный английской королевы, во всяком случае, он сказал, что якобы отказался от британского паспорта и теперь имеет только в наличии. Впрочем, его семья подданство сохранила и проживает в туманном Альбионе. Министр также официально владеет оффшорными компаниями, правда, по его словам, движения средств по ним не происходит. Офшоры имеют британскую юрисдикцию, кроме того, к министру всячески симпатизируют близкие к Госдепу депутаты-еврооптимисты, считая, что Данилюк вскоре может стать еще одним антикоррупционером, который поднимет флаг борьбы против окружения Порошенко. Генпрокуратура точит зуб на Данилюка еще с лета. Луценко написал письмо премьеру Владимиру Гройсману с требованием уволить Данилюка за якобы препятствование в освоении "денег Януковича", которые прокуратура конфисковала из государственных банков. Также прокуратура попыталась помешать независимым аудиторам Kroll Associates U.K. Limited и AlixPartners Services UK LLP. вести расследования о выведении из "ПриватБанка" 2 млрд долларов.

Соломенский суд Киева признал недействительными договоры Kroll и AlixPartners с НБУ на предоставление консультационных услуг. 7 декабря следователи Генпрокуратуры в сопровождении вооруженных людей с нашивками Министерства внутренних дел пришли с обысками по "делу Kroll" в центральный офисе "ПриватБанка" в Днепре. Так образом, ГПУ полностью стала на сторону Бени, что не понравилось Западу.

"Запад хочет, чтобы Луценко был отстранен. Если Порошенко не услышит эти месседжи, то Запад будет готов перейти к более решительным действиям… В свою очередь, Коломойский намекнул, что у него есть козыри. Если его начнут трогать по крупному. Во-первых это политическая поддержка, во-вторых, колоссальная количество компромата на украинских политиков, в третьих — канал 1+1… Характерно, что на днях фракцию БПП покинула два депутата, которые близки к Коломойскому. Возможно, это был знак для власти", — отметил Якубин.

При этом, ведомство Луценко проявило вопиющую пассивность в расследовании процесса вывода денег из "Привата". Спущены на тормоза расследования действий руководства НБУ, без разрешения которого которых ни один доллар "Привата" не покинул бы предела страны.

"Я предполагал, что когда произошла эта национализация, то должностные лица НБУ скорее всего, в сговоре с собственниками "ПриватБанка" вывели деньги за рубеж, и они будут покрываться за счет бюджета. Это 140 млрд гр,н которые потратил бюджет на возмещение выведенных денег. Думаю, никто с Коломойского эти деньги не взыщет. Кому-то из чиновников светят очень длинные сроки. Гонтарева не случайно находится восьмой месяц за границей. При этом, аудиторский отчет вызывает вопросы. Никто не упоминает, что в Украине две компании "Прайсвотерхаускуперс". Одна относится к известной международной группе крупнейших аудиторских компаний, никто у нее не отнимал лицензии. Лицензии был лишен украинский "Прайсвотерхаускуперс", где учредителями являются украинские граждане, это параллельная структура, в названии она отличается тем, что в скобочках написано "аудит". Поэтому репутация международной компании не пострадала. Была создана специальная компания, которая провела нужный для бывших акционеров аудит", — заявил экономист Виктор Суслов.

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Вероятно, власть и далее будет саботировать все попытки лишить Коломойского денег. Это не касается Минфина, НАБУ и других прозападных структур, которые будут и далее требовать вернуть деньги Коломойского в Украину, пользуясь западным покровительством. Выходит, из-за денег олигарха часть властной элиты будет противостоять с ее другой частью.

"Банк банкротить нельзя. Власть будет и далее выделять все больше миллиардов на спасение банка, как это она делает по отношению к другим государственным банкам. В целом, мы еще будем наблюдать огромные проблемы с банковской системой. Ведь в результате очистки мы не получили здоровую банковскую систему. Наоборот, Украина является страной с самой большой долей проблемных кредитов", — считает Суслов.

Противостояние между Западом и украинскими олигархами обостряется. Только Лондонский суд арестовал активы Коломойского, как принялся за другого олигарха — Константина Григоришина. Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ о замораживании активов бизнесмена на более чем $300 млн. Иск подал Вадим Новинский по поводу спора за Сумское НПО имени Фрунзе. Таким образом, арестованы активы "Запорожтрансформатора", "Турбоатома", "Укрречфлота", "Запорожского кабельного завода", агрокомпании "Сварог Эссет Менеджмент" и ряда облэнерго. Ранее Григоришин выступал против власти Порошенко, поддерживая оппозиционных БПП-вцев-еврооптимистов Лещенко и Найема. Потом олигарху пришлось поделиться частью бизнеса с Порошенко и проявлять лояльность. Можно сказать, что удар Лондлнского суда по Григоришину является первой ласточкой удара по активам Порошенко.

"Там где есть, бизнес, который приносит деньги, туда приходят люди из окружения нашего замечательного президента и говорят — отдавай половину. Если не отдашь, то — мы купим за рубежом, и ты нам будешь не нужен. Поэтому не случайно наши опекуны американские разобрались, что никакого выхода из этого экономического тупика не будет, пока не будет побеждена гидра украинский коррупции. Поэтому они понимают, что украинские силовые структуры с этим не справятся и создают свои силовые структуры. Но они создаются из украинских граждан, которые также подвержены давлению украинских структур", — считает политолог Михаил Погребинский.

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Запад держит президента за причинное место — его деньги. В случае, если гарант будет проявляться слишком много самостоятельности и, к примеру, откажется уступить президентское кресло более лояльному кандидату Запада, Лондонский суд может запустить экстренную процедуру ареста имущества Порошенко. К слову, именно угрозы отобрать зарубежное имущество заставили экс-президента Януковича пойти на уступки по время противостояния на Майдане. В результате он потерял и власть и деньги. Посмотрим, учел ли Порошенко ошибки Януковича.