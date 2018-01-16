Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов из "Привата"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Коломойский считает бредом заявление Нацбанка об ущербе в 5,5 миллиардов долларов, нанесенного, по словам регулятора, "ПриватБанку" экс-акционерами в результате мошеннический действий.

"Бред, который нет смысла комментировать", — сказал Коломойский, слова которого приводит "Украинская правда".

"Основной вопрос: куда и когда вывели деньги?! Все остальное — беллетристика", — добавил он.

Ранее в НБУ сообщили, что ущерб, нанесенный "ПриватБанку" в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров, достигает 5,5 миллиарда долларов.

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Напомним,в конце прошлого года Высокий суд Лондона издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат. Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.