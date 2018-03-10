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    JKX Oil & Gas Plc

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Доллары и британский фунт стерлингов
    Украина обжаловала решение о возмещении $11,7 млн убытков британской JKX
    19:30 21.03.2017
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    Сообщается, что компания JKX Oil & Gas Plc получила от Минюста Украины повестку о вызове в Высокий суд Великобритании, в которой JKX определяется как ответчик в иске об отмене недавнего арбитражного решения UNCITRAL против Украины.
    Доллары
    Украина проиграла арбитражный суд британской JKX на $12 млн
    10:20 07.02.2017
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    Судебные разбирательства продолжались с февраля 2015 года. Суд постановил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного соглашения с правительством Великобритании.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    В украинском отделении принадлежащей Коломойскому JKX прошли обыски
    10:10 12.01.2017
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    В компании заявили, что обыски полицией являются необоснованными. Уточняется также, что обыск прошел в рамках расследования жалоб о вероятной неуплате налогов среди высокопоставленных сотрудников.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Нефтегазовая компания Коломойского JKX подала в суд на Украину
    14:47 16.02.2015
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    Как сообщили в компании, JKX добивается компенсации рентных платежей на сумму около 180 миллионов долларов, которые компания заплатила за возможность добывать нефть и газ на территории Украины.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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