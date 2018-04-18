Бензин на замке: кто виноват, что делать, куда бежать?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Бензином запасайся впрок

Межведомственная комиссия по международной торговле приступила к рассмотрению заявления "Укртатнафты" о введении квот на импорт в Украину нефтепродуктов. Уже в ближайшие дни может начаться расследование, результатом которого станут пошлины на импорт в размере 30%. Впрочем, чиновники могут на время расследования установить так называемую спецпошлину, сбивая с импортеров дополнительные 30% уже сейчас.

Как сообщалось ранее, в начале апреля "Укртатнафта", которая владеет Кременчугским НПЗ (контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского) обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой провести специальное расследование относительно "возрастающего импорта нефтепродуктов" в страну.

"Укртатнафта" предлагает с 1 мая 2018 года ограничить импорт из России и Беларуси до уровня 50% украинского рынка (90 тыс. тонн бензинов, 250 тыс. тонн дизеля в месяц). А в дальнейшем установить квотирование до 30% рынка. На объем, поставляемый сверх квот, предлагается ввести пошлину на уровне 29,3% стоимости для бензинов, 30,7% для ДТ.

Как заявил накануне лидер общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, Межведомственная комиссия по международной торговле заранее согласовала решение, выгодное компании "Укртатнафта". По его словам, хотя Кабмин еще не принял решение, а на границе уже собралось 42 тыс. тонн горючего, поскольку таможенники саботируют прием товара под предлогом того, что сломалась система учета растаможки. Таким образом, машины с горючим стоят уже вторые сутки и не могут заехать в Украину, утверждает активист.

По данным организации, действия Энергетической таможни и готовящееся решение Межведомственной комиссии по международной торговле будут выгодны лишь одному игроку – Игорю Коломойскому – и в результате приведут к подорожанию бензина и ДТ на 30-40%.

На своей странице в Facebook организация разместила фотографии очередей бензовозов, простаивающих на границе.

"Именно Коломойский инициировал расследование межведомственной комиссии по квотированию импорта. Это попытка монополизировать рынок. Наши талантливые бизнесмены и олигархи не умеют конкурировать в нормальных условиях, им нужно все время какие то дотации и преференции. Мало того, подконтрольная олигарху "Укрнафта" задолжала 14 миллиардов гривен в бюджет, и никто не чешется, никто не пытается вернуть эти деньги, правительство носится с ним, как с писанной торбой, за кражу 5 тысяч гривен человека могут посадить в тюрьму, а за неуплату налогов в 14 миллиардов всем пофиг", — заявил РИА Новости Украина эксперт по рынку нефтепродуктов Леонид Косянчук.

Своего бензина не хватает

В случае введения квот и пошлин на импорт нефтепродуктов из России и Беларуси на рынке может образоваться дефицит, поскольку собственного бензина и дизеля не хватает. В 2005 году тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко обнулила пошлины на импорт нефтепродуктов, что почти полностью убило украинскую нефтепереработку. Из семи украинских НПЗ теперь простаивают пять, два пока работают, но находятся в удручающем состоянии.

"За 27 лет независимости можно было бы построить хоть один нефтеперерабатывающий завод как в Белоруси. Украинский бензин производится на советском оборудовании еще 60-х годов. После использования такого бензина автомобилю потребуется ремонт. Нельзя людей делать зависимыми от национального производителя насильно. Должен быть честный рынок путем здоровой конкуренции. Делайте качественный бензин, и рынок отрегулирует цены и потребление", — заявил в телеэфире политический и экономический эксперт Василий Лаптийчук.

По мнению экспертов, установка квот на импорт может усилить положение Коломойского на рынке нефтепродуктов.

"На территории Восточной Европы мы единственная страна, у которой действительно существует конкурентный рынок нефтепродуктов. В тоже Венгрии доминирует одна компания, в других — два-три компании, у нас только основных — с десяток. Топливо нам поставляет Беларусь, Литва, Польша, Румыния, Греция, Россия. Около трети рынка занимают внутренние производители, причем из них — только один НПЗ, часть нефтепродуктов производить Шебелинский ГПЗ, который специализируется на добыче газа. Поэтому необходимо, чтобы на рынке нефтепродуктов оставался этот паритет, поскольку только благодаря конкуренции удастся добиться приемлемой цены и качества нефтепродуктов", — отметил Леонид Косянчук.

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Премьер-министр Владимир Гройсман поспешил успокоить автомобилистов, заявив, что нефтепродукты дорожать не будут.

"Вновь начинается турбулентность с точки зрения "вещунов", говорящих, что будут приняты какие-то решения, ведущие к повышению цен на топливо. Хочу заверить всех украинских граждан: не будет принято ни одного решения комиссии по торговле либо правительства, которое могло бы привести к монополизации или повышению цен на топливо", — отметил Гройсман.

Впрочем, словам украинских чиновников никто не верит. Поэтому не исключено, что под стенами Кабмина еще не раз пройдут акции протеста автомобилистов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Движение "АвтоЕвроСила" пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливо

Транзит бензина падает

Между тем, проблемы с транспортировкой груза возникают не только у импортеров бензина и дизеля, но и у их транзитеров.

В первом квартале транзит нефтепродуктов через территорию Украины сократился в 9 (!) раз — до 17,5 тысяч тонн.

В марте было транзитировано 7,7 тыс тонн нефтепродуктов, что в 8 раз меньше объема транзитированного в марте 2017 года.

Эксперты пока не могут объяснить данный феномен однако не исключают, что это связано с политикой украинской власти, которая установила высокие тарифы на железнодорожную перевозку подобных грузов и перевалку в портах. Из-за этого Россия уже давно отказалась от транзита нефтепродуктов через территорию Украины, отправляя грузы через свои морские терминалы. Теперь на очереди — Беларусь.

"Украинским транзитом до недавнего времени активно пользовались 2 белорусских НПЗ. В частности, Мозырский НПЗ отправляет продукцию морем через Одессу, Новополоцкий НПЗ также это делал, однако теперь решил перевозить грузы через Прибалтику, так и ближе, и дешевле. Не исключено, что белорусам предложили более выгодные условия, поскольку основные их потребители находятся на севере Европы, и им не очень выгодно поставлять нефтепродукты через Черное море. У нас основная проблема — высокие тарифы, она не решается системно уже более 10 лет. "Укрзализныця" хочет зарабатывать на каждой тоне перевозок, но она не обновляет подвижной состав, вагонов не хватает, ситуация становится все хуже и хуже. У нас как только активизируются аграрии, которые увеличивают свои экспортные позиции, у нас возникают проблемы с перевозкой нефтепродуктов", — заявил РИА Новости Украина эксперт по вопросам нефтепродуктов Александр Сиренко.